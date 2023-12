Chiesa del Carmine, 50mila euro di lavori

"Entreranno in campo anche dei laser scanner per effettuare i rilievi necessari nella chiesa di Santa Maria del Carmine, per la quale sono stati messi in campo 50mila euro di fondi ministeriali per interventi conservativi". A spiegarlo è il vicesindaco Andrea Fabbri che da poco ha acquisito la delega ai Lavori pubblici. Le risorse per Santa Maria del Carmine – analogamente ai 50mila euro per la progettazione di identici interventi anche nella chiesa di San Francesco – provengono dal Fondo per gli edifici di culto, il quale tuttavia, così come ha fatto sapere pure il Ministero delle Infrastrutture, non poteva occuparsene in prima persona. Un ente che a molti sembra sbucato dal passato, e che infatti è afflitto da tali carenze di personale da aver portato il Comune ad agire come stazione appaltante: è Palazzo Manfredi di fatto a seguire l’andamento della progettazione e, in futuro, dei lavori di ripristino. Il cui importo sarà chiarito una volta che si disporrà di un quadro completo degli interventi di cui necessita la struttura: ecco il motivo delle analisi da effetturare con laser scanner.

La chiesa del Carmine, affacciata su via Bondiolo non lontana dalla chiesa di Sant’Agostino, fu costruita nel ‘500 dai gesuati, e ristrutturata in seguito nel ‘700 dai carmelitani scalzi: passata la temperie napoleonica, cominciò poi a vivere una vita in parallelo al vicino convento di Sant’Umiltà. Oggi è raramente aperta al pubblico: la quasi totalità dei faentini fatica addirittura a collocarla geograficamente su una mappa. Non è stato definito cosa la chiesa diventerà in futuro: difficilmente potrà essere adibita con cadenza regolare a luogo di culto; la diocesi attualmente riserva alle messe solo quattro chiese del centro storico, e cioè il Duomo, San Francesco, Santa Maria Vecchia e Sant’Agostino, quest’ultima a pochi metri di distanza dalla chiesa del Carmine. Alcune chiese del centro storico sono aperte ma con altra funzione: sede museale quella di Santa Maria dell’Angelo, Tempio dei caduti quella di San Bartolomeo, sede distaccata del museo di Ivo Sassi quella che secoli fa era la chiesetta di Santa Margherita ma che per decenni è stato l’atelier del celebre ceramista. D’altra parte appare improbabile anche una trasformazione della chiesa del Carmine in auditorium o sala conferenze, considerando che nella stessa porzione di città esistono già varie strutture di questo tipo, molto più capienti. Non è tuttavia escluso che la chiesa possa mantenere la sua natura cultuale: varie altre omologhe del centro storico o delle altre parti della città sono state infatti riconvertite dal culto cattolico a quello greco-cattolico o ortodosso, che annoverano i loro fedeli in particolare fra le comunità di cittadini originari dell’Europa orientale.

Filippo Donati