Chiesa gremita per l’addio a Rossi

Casola Valsenio ha dato il 24 aprile l’ultimo saluto a Romano Rossi, presidente dell’associazione nazionale reduci del Gruppo di Combattimento ‘Friuli’ e autore di numerose pubblicazioni sulla Seconda guerra mondiale. Le esequie si sono svolte nel primo pomeriggio nella Chiesa di Santa Maria Assunta, alla presenza dei familiari. Molte le autorità civili e militari presenti fra cui i sindaci di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini, Riolo Terme, Federica Malavolti, Castel Bolognese, Luca Della Godenza e Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Moschetti, il rabbino capo di Ferrara Luciano Caro, il comandante della formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carlo Lamanna, il comandante della Brigata aeromobile “Fiuli”, generale di brigata Massimiliano Belladonna, il comandante del 66° aeromobile, colonnello Giovanni Cruciani. La chiesa era gremita. Il rito funebre è stato presieduto da don Euterio Spoglianti che nell’omelia ha detto "chiedo che il lavoro per il quale Romano si è speso sempre sia portato avanti, per continuare a fare memoria". Il rabbino Caro ha evidenziato l’impegno di Rossi: "Ha speso la sua vita per la comunità". Al termine della funzione religiosa il feretro è stato portato all’Abbazia di Valsenio per la sepoltura. La cornamusa dei figuranti dello Yorkshire regiment ha suonato il silenzio fuori ordinanza davanti alla bandiera dell’Associazione reduci del “Friuli”. Ciao Romano, vedrai che la sollecitazione di don Euterio verrà accolta, riposa in pace.

Carmelo Abisso