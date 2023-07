Chiesto un milione per il ponte sullo scolo Cupa

Chiuso, a tutti: non solo alle auto, ma anche ai pedoni e ai ciclisti – nonostante tanti a piedi e in bici passino lo stesso. Per il ponte sullo scolo Cupa, tra viale Matteotti a Milano Marittima e viale Romagna a Lido di Savio, il Comune di Cervia ha chiesto indennizzi per 1 milione di euro: tanto si stima servirà per rifare la struttura, che già aveva avuto problemi in passato e che ora è stata fortemente compromessa dall’alluvione di maggio.

Già all’indomani del disastro il manufatto è stato chiuso: "Subito dopo l’alluvione abbiamo notato che qualcosa non andava – spiegano dal Comune –. Sono comparse delle crepe che prima non c’erano e su cui andranno fatte delle verifiche. Lì nei giorni più duri dell’alluvione l’acqua era molto alta, è uno dei punti in cui le piene hanno avuto più impatto nel territorio cervese. E con sollecitazioni così, i ponti possono avere dei problemi".

Al momento il Comune ha chiesto a una ditta specializzata di fare le opportune verifiche per arrivare a uno studio sullo stato del ponte. A giudicare dallo stato della struttura, però, si esclude che possa essere ripristinato a breve il traffico per le auto: secondo il Comune nella migliore delle ipotesi, se le analisi dovessero avere un buon esito, sarà possibile transitare a piedi e in bici. Già ora in realtà tanti pedoni e ciclisti passano comunque: "Ma il ponte è transennato e il divieto vale per tutti – spiegano dal Comune –. Detto ciò è difficile far rispettare il divieto, e ognuno si prende la propria responsabilità se decide di ignorarlo. Speriamo e crediamo, però, che le analisi ci daranno la possibilità di riaprire a tutti gli effetti il ponte a pedoni e ciclisti".

In ogni caso serviranno poi lavori ingenti, motivo per il quale il Comune di Cervia ha inserito nel resoconto da indirizzare al Governo per i rimborsi una spesa di 1 milione per rifare la struttura. "Ora aspettiamo che arrivino quei soldi – proseguono dal Comune – con cui potremo rifare la struttura in vista dell’anno prossimo".

Non è la prima volta che il ponte sullo scolo Cupa, tra viale Matteotti e viale Romagna, ha dei problemi. A fine agosto 2018 era stato chiuso dopo prove di carico allarmanti e travi arrugginite, per essere riaperto poi dopo alcuni lavori a maggio 2019. La stessa cosa era successa tra il 2014 e il 2015, quando il ponte aveva mostrato ruggine e segnali allarmanti dopo un’altra piena dello scolo Cupa: anche in quel caso la struttura era stata rinforzata. Ora altri problemi, ma forse il milione atteso dal Governo potrà portare a lavori dai risultati più duraturi.