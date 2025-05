Chikungunya: via alle disinfestazioni a Lugo

A lanciare l’allarme è stata l’Azienda Ausl della Romagna che ha rilevato il caso sospetto riconducibile a un lughese rientrato da un viaggio all’estero che ha manifestato febbre e male alle ossa. Subito, anche se la persona non è stata ricoverata e attualmente si trova degente presso il proprio domicilio, per precauzione è stata disposta la disinfestazione di un’area corrispondente alle vie principali del centro città.

Fino a ora, a partire dalle tre effettuate lo scorso anno – due a Lugo e una a Conselice - le attività di disinfestazione straordinaria effettuate non sono mai state legate ad effettive necessità ma soltanto al manifestarsi di casi sospetti e non confermati. In serata, per questo caso, è arrivata la conferma di Chikungunya dalle analisi di laboratorio. A comunicarlo la sindaca Elena Zannoni dalla sua pagina Facebook: “Il caso di Chikungunya è purtroppo confermato. Si tratta di una infezione contratta all’estero ma che è stata gestita tempestivamente. Proseguono quindi i trattamenti previsti”.

Gli interventi, effettuati dalla ditta Sireb, già iniziati nella giornata di oggi, prevedono in tutto tre passaggi nelle vie inserite nell’area di interesse per eliminare le zanzare adulte e un intervento porta a porta nei giardini delle abitazioni con prodotti in grado di uccidere non solo gli insetti adulti ma anche le larve e di rimuovere tutte le piccole raccolte di acqua utilizzare dalle zanzare per deporre le uova.

I trattamenti a domicilio sono stati svolti già nel pomeriggio. E, data la presenza del virus confermata dalle analisi di laboratorio condotte dall’Azienda sanitaria sulla persona che ha manifestato i sintomi, i trattamenti non saranno interrotti. Le sostanze utilizzate nella lotta contro le zanzare sono potenzialmente tossiche e impattanti anche sugli insetti utili che non rappresentano il bersaglio dei trattamenti.

Per questo è importante che durante la disinfestazione pubblica serale le persone e gli animali restino in casa con finestre e porte chiuse, non vengano esposti all’esterno alimenti e indumenti, siano spenti i condizionatori, rimosse le ciotole per il cibo degli animali e coperti i loro ricoveri e coperti gli ortaggi ed i frutteti. Per informazioni è possibile contattare l’Urp del Comune di Lugo allo 0545-299441.