Chikungunya, il reportage dal paese romagnolo dove tutto cominciò nel 2007

Bologna, 26 agosto 2025 – Il Modenese capitale della Chikungunya. Temperature più elevate, inverni miti e precipitazioni irregolari hanno creato le condizioni ideali per la proliferazione delle zanzare tigri in Europa e in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Iss (aggiornati al 19 agosto), risultavano in Italia 66 casi confermati di Chikungunya (37 associati a viaggi all’estero e 29 invece autoctoni, età media 53 anni, nessun decesso). Sono stati identificati 4 episodi di trasmissione locale del virus in due regioni, Emilia-Romagna e Veneto.

Ma sul prossimo bollettino nazionale inciderà il focolaio di Carpi, nel modenese, con numeri triplicati in pochi giorni: ieri sono saliti a 57 i casi accertati (63 in totale in provincia considerando i comuni limitrofi). Tutto è iniziato l’8 agosto, quando è stato riscontrato il primo sospetto in una 49enne carpigiana. Da quel momento è stata un’escalation continua. “La situazione ad oggi resta sotto controllo – afferma il sindaco di Carpi, Riccardo Righi –. I nuovi casi rientrano nell’andamento previsto della curva pandemica. Nonostante i trattamenti subito attivati, non immaginiamo una conclusione rapida dell’emergenza, perché i tempi di incubazione sono lunghi”. Imponente è stata anche la macchina del volontariato che si è messa in atto da subito per la lotta al virus e l’assistenza.

Il reportage da Castiglione di Cervia

Tutto cominciò qui, era l’agosto del 2007. Ci fu un picco anomalo di persone che riportavano febbre altissima e dolori articolari, talvolta lancinanti. Decine di casi, tutti a Castiglione di Cervia, piccola località nell’entroterra cervese, un migliaio di abitanti. La zanzara tigre aveva veicolato per la prima volta la Chikungunya: giornalisti da tutto il mondo arrivarono per capire che cosa stesse succedendo.

Sono passati diciotto anni da quando venne diagnosticato il primo focolaio europeo di un virus tropicale trasmesso da vettori artropodi. La mobilitazione sanitaria partì da una segnalazione telefonica proveniente da un cittadino residente nella frazione di Castiglione di Cervia; contattando poi i medici del territorio e quelli ospedalieri, il Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl Ravenna rilevò un numero elevato di persone con sintomatologia febbrile residenti a Castiglione di Cervia e a Castiglione di Ravenna, località contigue, ma separate da un fiume. Di lì interviste per ricostruire gli spostamenti dei residenti, analisi del sangue e poi, finalmente, si isolò il virus.

La disinfestazione aiutò a bonificare e i nuovi contagi si fermarono. L’epidemia ha causato 247 ammalati: praticamente mezzo paese. È stata dichiarata conclusa dal Ministero della Salute nel novembre 2007. Morì un uomo di 83 anni, con patologie croniche di base. Tra gli ammalati c’era Rino Ricchi che ricorda: “Casa mia si era trasformata in un centro trappole per catturare i pappataci perché all’inizio si pensava fossero quelli. Mia madre fu il primo caso a Castiglione, poi mia sorella e poi anche io. Poi si diffuse a macchia d’olio. Mi era venuta la febbre a per un solo giorno, e per fortuna me la cavai così insieme al male alle nocche delle dita di mani e piedi”.

Anche Angela Maldini si ammalò di Chikungunya “Io non ebbi la febbre, fui un caso particolare. Ero positiva senza febbre, forse l’unico caso senza febbre. Ma i dolori erano fortissimi e dopo un mese andai da un reumatologo. All’epoca facevo l’insegnante, scrivere alla lavagna era difficilissimo. Sono passati tanti anni ma è rimasta la sensazione di gonfiore dei piedi”. Più grave, invece, fu Antonio Ciani, all’epoca anche presidente del Consiglio di Zona, che spiega “Io sono stato veramente male, ho avuto un momento in cui il dolore era talmente forte che non sentivo più niente. Lì ho pensato di morire. Poi invece mi sono ripreso e fui chiamato dall’Ausl per fare diversi controlli”

Sentire casi di Chikungunya vicino a Cervia riporta alla memoria questo evento di rilevanza internazionale e dei tanti malati della piccola località. Ma, come spiega la dottoressa Raffaella Angelini, all’epoca direttrice del dipartimento di sanità pubblica, “nel 2007 eravamo solo parzialmente preparati sulle conoscenze della zanzara tigre come vettore di virus. La zanzara tigre punge il malato e poi punge il sano che si ammala e di lì si scatena la catena epidemica. Oggi, rispetto ai nuovi casi, si conosce molto di più cosa accade e c’è un sistema di segnalazione dei casi sospetti e di febbre sospetta e anche se non si è stati all’estero si viene controllati. A Bologna c’è un laboratorio operativo h24 che verifica il prelievo sospetto. In attesa dell’esito si inizia tutto il sistema di disinfestazione per prevenire il prima possibile. È difficile, oggi, che si arrivi alla dimensione del 2007 a Castiglione. Oggi si usano più repellenti, curare il verde e fare trattamenti. Dal punto di vista del controllo della zanzara tigre il controllo e il lavoro pubblica c’è”.