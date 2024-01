"Chiosco bruciato nel 2016. Da allora nulla è cambiato"

Estate 2016. Notte tra domenica 12 e lunedì 13. All’una e trenta circa il chiosco del parco in via Ciro Menotti, a Marina di Ravenna, prese fuoco. Meglio: qualcuno fece in modo che ciò accadesse. L’incendio, che causò danni stimati in circa 30mila euro, venne subito indicato dagli inquirenti come doloso. Cosa è cambiato a distanza di otto anni? "Niente, non è cambiato niente", racconta Marino Moroni, presidente della Pro Loco e occhio attento a quello che succede e che - come nel caso in questione - non succede da queste parti. "Possiamo dire che è una vergogna, perché da allora la situazione è rimasta la stessa". L’ultima a gestire il “Caffè del Parco“ fu Elena Marin, anche lei nella Pro Loco (ricopre l’incarico di vice presidente). La proprietà dell’area è demaniale (di fatto è in capo ai carabinieri forestali) ed è appunto lo Stato a dare in concessione la gestione della struttura.

L’ultimo bando, riepiloga Moroni, "è del 2022. Allora andò deserto (la struttura non sarebbe accatastata, ndr). Poi non abbiamo più avuto notizie in merito". Da parte della Pro Loco è stata fatta richiesta alle articolazioni statali quantomeno "di mascherare la struttura", che come potete vedere nelle immagini pubblicate rappresenta, sempre per utilizzare le parole di Moroni, "un angolo di degrado all’interno del parco. Servirebbe un intervento, anche perché la schermatura che lo circonda è stata parzialmente divelta".

Il presidente della Pro Loco ribadisce il concetto: "Vogliamo che questa piaga venga sanata, è indecoroso avere il chiosco ancora in queste condizioni dopo otto anni. Non è possibile". Per quanto riguarda il parco pubblico che ospita il chiosco che andò bruciato nel 2016, Moroni rileva come sconti "qualche mancanza a livello di manutenzione, ma nel complesso il livello è accettabile". Il presidente della Pro Loco storce il naso quando si parla del vicino Park Hotel. "La struttura è chiusa da 2-3 anni. Tutti gli anni dicono che riaprono, hanno anche affisso dei cartelli per cercare personale, ma nulla si è mosso. Anch’essa in stato di abbandono e declino".