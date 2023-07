Chiostro del Monte, serata lirica

Stasera, al Chiostro del Monte di Lugo, è in programma la

serata ’Lirica al Chiostro’. promossa dall’associazione ’Amici del Teatro Rossini’, in

collaborazione con la Fondazione e la Liverani s.r.l. Fluid Transfer Technology.

I protagonisti che saliranno sul palco

sono nomi noti del canto lirico nel panorama nazionale: Elisa Banadduce in qualità di soprano, Daniela

Pini come mezzo soprano, Marzio Giossi come baritono, Rodrigo Trosino in qualità di tenore

e Monica Ferrini al pianoforte.

Il ricavato dell’offerta libera sarà a favore del teatro Rossini di Lugo per il ripristino dei danni

causati dall’alluvione. La serata è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del

Monte