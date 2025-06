Chiostro delle Cappuccine. Riflessioni su animali e metamorfosi

Il chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo ospita domani alle 21 “Figure animali dal nostro quotidiano”, una drammaturgia aperta a cura di Renata M. Molinari, realizzata in collaborazione con La Bottega dello Sguardo. La serata sarà un’occasione per esplorare – attraverso voci, testi e immagini – fantasie, regole di convivenza, paure, stereotipi e metamorfosi tra lavoro, cura e immaginario collettivo, in un dialogo continuo con le figure animali che abitano il nostro quotidiano. L’iniziativa si inserisce nel filone delle metamorfosi animali, delle contaminazioni tra umano e animale che attraversano fiabe, tradizioni popolari e scritture contemporanee. Durante la serata saranno accolti anche testi e proposte elaborati dalle partecipanti e dai partecipanti ai corsi e laboratori promossi dalla Bottega, tra cui il recente percorso “Scritti di gallina e altri animali”, realizzato con l’Archivio Storico Comunale nell’ambito del progetto “Quante storie nella Storia”. Ad aprire la serata sarà Patrizia Carroli, dell’Archivio storico comunale, con un intervento dedicato alla “Bagnacavallo degli animali”, dalla documentazione medievale fino al secondo dopoguerra. L’evento è promosso dal Comune con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Ingresso libero e gratuito.