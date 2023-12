Chiostro Maggiore, l’Sos: "Servono centomila euro"

Serviranno quasi 100mila euro per sistemare e rendere di nuovo fruibili gli ambienti situati al piano terra del Chiostro Maggiore del Complesso monumentale del Carmine, a Lugo, che ospita, fra gli altri, anche gli uffici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’alluvione del maggio scorso che ha ghermito e occupato l’edificio, ha portato all’ammaloramento di tutti gli intonaci e dei pavimenti. Per ripristinare gli ambienti alla condizione in cui erano prima dell’arrivo dell’acqua sono quindi ora necessari ora vari interventi che, oltre ad agire sui muri, serviranno a riparare porte e portoncini e a ripristinare la funzionalità degli impianti tecnologici, speciali ed antincendio.

Il cronoprogramma prevede che l’intera opera venga realizzata nel 2023, quindi nel giro di pochi giorni. Questo è soltanto l’ennesimo dei tanti interventi di ripristino ai quali il complesso monumentale è stato negli anni sottoposto. Alla fine degli anni 90 del secolo scorso, gran parte dell’ex convento del Carmine è stato infatti oggetto di una importante opera di restauro e recupero funzionale finalizzata a trasformarlo nella nuova sede del liceo classico di Lugo.

A quel cantiere ne sono seguiti altri, di dimensioni minori, l’ultimo dei quali, relativo al restauro di quattro uffici del piano primo del corpo ovest che si affaccia su via Garibaldi, risulta a tutt’oggi ancora in fase d’ esecuzione. Dopo qualche anno, quando il liceo classico è stato di nuovo trasferito nelle aule dell’ampliamento che ha interessato la sede del liceo scientifico lungo viale degli Orsini, gli ambienti del Carmine sono stati trasformati in uffici, questa volta a servizio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Le origini del complesso, di dimensioni particolarmente rilevanti, risalgono al 1500. In quegli anni venne infatti costruito come convento a servizio dell’antica Chiesa del Carmine che affianca . A seguito dell’alluvione del maggio scorso, tutti gli ambienti del piano terra inseriti nel Chiostro Maggiore e sede degli uffici dell’Unione, sono stati danneggiati dalla forza invasiva dell’acqua. Da mesi quindi il piano terra risulta completamente abbandonato. Gli uffici sono stati trasferiti al primo piano dello stesso complesso che tutt’ora li ospita in spazi temporanei.

Monia Savioli