Chitarra e violoncello: i Beatles in acustico con i Miscellanea Beat

Un omaggio ai Beatles al ristorante Marchesini. Stasera, nel locale di via Mazzini 2, cena e concerto con i Miscellanea Beat. Protagonisti Gionata Costa, violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo, e Massimo Marches, chitarrista e cantautore riminese. I due si sono incontrati nel 2011 e ripropongono, con una formazione tipicamente acustica composta da chitarra, voce e violoncello, i brani dei Fab Four. Evento in collaborazione con Micapoco APS, Associazione Culturale Jazzlife. Prenotazioni: 346 9416774.