Chitarra, tastiere e voce Guido Mobius al Clan Destino di Faenza

Stasera al Clan Destino di Faenza arriva Guido Mobius. Berlinese, viene da quel periodo e da quella scena in cui i musicisti tedeschi avevano come dogma il melting pot che comprendeva indietronica, folktronica, glitch, classica, techno, anni in cui etichette discografiche come Moor Music regalavano artisti di caratura ed ispirazione internazionale. Mobius è uno di loro, ha lavorato con Nils Frahm, F.S Blumm, dalle performances teatrali al sound design di spazi dedicati.

Nelle sue performance ci si può imbattere in ouverture di musica classica, beat neri, future jazz, techno da ballare. Nel suo solo da club si presenta con una multicolore serie di pedaliere, chitarra, tastiere, voce, e strumenti analogici. Tecnico ed ammaliante, si destreggia sui suoi collage stratificati e cattura il gusto di tutti.