A fine anno chiude la Darsena Pop up

Ravenna, 11 novembre 2023 – Sette anni di passeggiate, concerti, drink, caffè, menù alla carta, fast food e sport. Una succursale dell’orizzonte marino a due passi dal centro, sette anni e una data da segnare in rosso sul calendario: 30 dicembre. Good night and good luck , la Darsena Pop Up chiude e saluta. Per candidarsi però a entrare di diritto nei locali della mitologia nostrana. Perché, ammettiamolo, prima che quei container colorati si animassero della meglio gioventù ravennate (e non solo), lì attorno s’erano accumulati progetti e buoni propositi: ma di arrosto se n’era visto ben poco.

Tira vento tra la banchina e i tavolini vuoti. Il cielo promette pioggia. L’imprenditore Paolo Monduzzi, ovvero chi aveva avuto l’idea e l’aveva sviluppata nel 2015 assieme a un gruppo di imprenditori locali, oggi non è in città. Tocca chiamarlo, c’è vento anche dall’altra parte. Sì, lo ammette: si chiude. Il Pop Up "lascerà spazio a nuove iniziative". Pausa. Sospiro (del giornalista), altra pausa. E poi capriola a ritroso di diversi anni. "L’idea mi venne nel periodo in cui il Comune voleva candidare Ravenna a capitale della cultura e si cominciò a parlare di Darsena. Ci fu pure una passeggiata con i residenti e alcuni funzionari della comunità europea". E lì attorno, al tempo, non c’era nulla o poco più. Svettavano un paio di gru, poi abbattute. Ma soprattutto dominavano le fatiscenze. Scordatevi il sontuoso camminamento in legno di oggi. O tutti quei locali che stanno prosperando. Nulla o poco più, si diceva.

Ed eccoli allora i variopinti container affacciarsi su Ravenna dopo avere viaggiato per tutti i porti del mondo. "Avevo preso spunto da un villaggio pop up a Brixton", quartiere residenziale di Londra: "Andai in Comune e mostrai le immagini dell’inaugurazione. Fu amore a prima vista, nel giro di pochi mesi eccola lì la nostra Darsena Popup".

Dal punto di vista amministrativo, il progetto era stato reso possibile dal fatto che Palazzo Merlato avesse "inserito con lungimiranza nel piano operativo comunale Darsena, ora scaduto, il sistema dei riusi temporanei di aree per rivitalizzare e vivacizzare il comparto, con particolare riferimento a cultura, tempo libero e turismo".

L’inaugurazione nel settembre 2016, la gente confusa e felice: come salire su un Boeing 747 nell’anno del primo volo dei fratelli Wright. "E sa qual è la prima cosa che feci? Andai a togliere una miriade di siringhe lasciate attorno a un fico che vedevo dalla finestra del mio ufficio". Anche quest’ultimo un gioiello del quartiere Darsena: l’ex edificio di decantazione dello zolfo della raffineria Almagià, primo esempio di recupero di archeologia industriale dell’area assieme all’omonimo teatro dirimpettaio.

Una dozzina in tutto le attività che si sono via via spalancate tra sport, ristorante, bar, pizzeria, gelateria. Con questa formula: spazi aperti e libero accesso fino alla mezzanotte; e i vari locali pagavano l’affitto. Diverse start-up nate qui, oggi sono innegabili realtà economiche.

Migliaia i fruitori, anzi countless solo a dare un’occhiata agli accesi al sito. Per un’offerta che variava tra ristorazione, eventi musicali, pure una postazione radio (quella di Radio Immaginaria) e una serra-container per la coltura idroponica. "Di qui sono passate tante troupe da Netflix a Linea Verde. Ricordo pure diversi servizi di moda".

Un’estate fa, cantava il Califfo. E ora è autunno, e tra un frullo d’ali sarà il 30 dicembre. Poi, per ancora qualche mese, resterà l’accesso alle sole attività sportive all’aperto. Dopodiché dovrete accontentarvi di foto e ricordi. E poi? "Con un certo orgoglio ritengo che il Pop Up abbia sdoganato la Darsena che lei vede oggi. Tutto il comparto è in fermento, all’orizzonte ci sono importanti e innovativi progetti di rigenerazione che produrranno una ricaduta economica, sociale e sostenibile". Per adesso però, caro Pop Up, good night and good luck .