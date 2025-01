Chiude il museo di zoologia: "Da 15 anni senza aiuti. Serve un po’ di sostegno"

Ha chiuso le porte al pubblico e alle scuole fino a data da destinarsi il museo di zoologia ‘La vita nelle acque’ in via Vecchia Godo 34/A a Russi. Porte che rimangono aperte invece per lo svolgimento dell’attività scientifica a tirocinanti e laureandi. In un post su Facebook Raffaele Gattelli, biologo, creatore e direttore dell’oasi-museo, annuncia la sua chiusura al pubblico dal primo gennaio: "Nessun museo al mondo riesce a mantenersi per 15 anni senza nessun aiuto da parte di istituzioni pubbliche e fondazioni private. Noi ci siamo riusciti, stringendo i denti e rimettendoci denaro".

"Siamo passati attraverso Covid e inondazioni – si legge ancora nel post – ma ora dobbiamo fermarci. Se e quando riapriremo dipende dall’accettazione da parte di fondazioni private di un contributo economico".

L’oasi, un centro di conservazione, studio e ricerca dedicato a pesci, rettili e avifauna, si estende su un ampio terreno fra Russi e Godo dove si passeggia fra cigni e rapaci. Nel museo sono esposti fossili e conchiglie ed è allestito un percorso sull’evoluzione degli animali dagli invertebrati ai mammiferi, con uno sguardo sempre focalizzato sulla vita in acqua. Particolarmente affascinante la grotta delle salamandre, dove sono ospitati anfibi.

Raggiunto telefonicamente, Gattelli ribadisce che "siamo l’unica realtà museale privata che si regge da 15 anni senza aiuti. Ho girato il mondo e ovunque i musei sono sponsorizzati. Oggi chiudiamo a pubblico e scuole perché non sono in grado di offrire certezze ai ragazzi che guidano le visite del pubblico e delle scuole". Dipendenti? "No, sono volontari – precisa il direttore – ma non posso limitarmi a un rimborso spese e non sono più disposto a rimetterci di tasca mia. Ci sono tante realtà che sostengono le attività didattiche e culturali. Vediamo".

"Ho letto anch’io il post del dottor Gattelli – commenta la sindaca Palli – ma da quando io sono sindaca, non ho mai ricevuto richieste di contributi".