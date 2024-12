Chiude la Gastronomia Stella: "Dopo 30 anni è il momento giusto. I turisti venivano qui per la piadina"

Il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura a Ravenna della Gastronomia Stella. La fine del 2024 vede la chiusura dell’attività che porta non il nome di una donna, come potrebbe sembrare, ma il cognome di Morena, titolare insieme al marito Guglielmo Barbetta. La loro storia in via IV Novembre inizia nel 1995, dopo che decisero di chiudere il ristorante Metrò in via Salara avviato nel 1989. Lì si tirava a far tardi, era un locale di solo pesce, frequentatissimo, dove andavano a fare serata anche gli artisti e gli attori che si esibivano a teatro. Classe ‘47 lui e ‘50 lei, stanno insieme dalle scuole superiori, Morena è maestra, Guglielmo perito chimico e viene da una famiglia storica di panificatori, il padre faceva il fornaio nei locali, sempre in via IV Novembre (ora c’è un punto TIM). Quando terminano gli studi, la loro strada prende una direzione diversa da quella prevista dal diploma. Entrambi, infatti, iniziano a lavorare con il padre di Morena, Benito Stella, che dopo aver fatto il cuoco sulle navi in giro per il mondo apre l’albergo storico di Porto Corsini. Nell’insegna il nome "Morena".

I due ragazzi qui imparano e si appassionano al mestiere. Per entrambi, una vita dedicata alla ristorazione. "I piatti li cucinavamo all’alba – racconta Guglielmo –, alzandoci alle 4 del mattino, niente di preparato prima, tutto come un tempo, ingredienti freschi, selezionati, tra cui le farine del Molino Spadoni". Il fiore all’occhiello e la svolta è la piadina che hanno cominciato a produrre una decina di anni fa, a cinque stelle le recensioni nel web. "In una tv tedesca va ancora in onda un video dove spieghiamo come si fa e ci sono turisti che ci vengono a cercare", aggiunge Morena.

Nella lavagna le proposte di ieri: lasagne, cappelletti, strozzapreti, tagliatelle, tortelli, crespelle, tagliolini, gnocchi, risotto, sugo ai porcini. E poi i secondi classici, tra gli altri, coniglio e zucchine ripiene, ma anche la ribollita, verdure gratinate, pesce, affettati, formaggi. Di Morena si ricordano la zuppa inglese, il mascarpone, crostate, tante varianti di piatti freddi estivi, torte salate. Anche il figlio Gianmarco, che svolge un’altra attività, ha portato il proprio contributo in cucina e li definisce "due eroi". La scelta di chiudere è stata sofferta, ma il proprietario dei locali ha la necessità di effettuare interventi di restyling non più rinviabili, è cambiata anche la domanda e aumentata la concorrenza. Morena desidera un po’ di riposo, mentre Guglielmo spera di proseguire "con un’attività di catering su richiesta e di fornitura della piadina ai nostri clienti". Il ricordo più bello? Quello pre Covid, con la fila di clienti in attesa fuori, fino all’altro lato della strada.

Maria Vittoria Venturelli