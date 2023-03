Chiude la storica filiale di corso Mazzini 95

Chiude, dopo 62 anni, la storica Agenzia numero 1 (in corso Mazzini 95) dell’allora Monte di Credito su Pegno e Cassa di Risparmio di Faenza, poi Banca di Romagna e da alcuni anni Credit Agricole. E non è la sola ad abbassare le saracinesche: lo farà contemporaneamente anche la numero 4, quella di via Canal Grande aperta a fine anni Ottanta in concomitanza con il nuovo quartiere di via Corbari. La chiusura è fissata al 20 maggio. La clientela dell’Agenzia 1 sarà trasferita alla sede centrale di corso Garibaldi, mentre quella dell’agenzia di via Canal Grande dovrebbe essere accolta dall’Agenzia di via Zaccagnini, nell’area ex Omsa. La motivazione delle due chiusure è da ricercarsi nell’ottica di ristrutturazione dei servizi bancari ormai in atto da tempo in tutti gli istituti di credito anche in relazione all’espandersi e al diffondersi delle attività on line. Il Monte di Credito su Pegno e Cassa di Risparmio (sorto come Sacro Monte di Pietà nel 1491) è la banca che a partire dal dopoguerra, ha fatto la storia di Faenza, ne ha reso possibile lo sviluppo quale strumento finanziario cui l’Amministrazione comunale poteva in ogni occasione ricorrere avendo operato per lungo periodo in regime pressoché di monopolio...