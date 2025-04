Chiude la storica fiorista Rita: "È ora della pensione"

Da qualche giorno, sulla vetrina della storica Fiorista Rita di via Mentana sono comparsi prodotti a prezzi scontati: mazzi di rose, ortensie, calle, orchidee vasi e piantine. Tra i più affezionati, la voce si era già sparsa, ma solo venerdì Rita Venturi ha affisso il cartello ‘Saldi per cessata attività’. "Dopo quarantun anni - racconta - dal 30 aprile chiudo e vado in pensione".

"Ho aperto qui nel 1984 – dice con fierezza – ricordo quel giorno come se fosse ieri. Dopo averlo rilevato, a maggio sono entrata nel negozio e ho iniziato i lavori per rimetterlo a nuovo. Poi, il primo di settembre, io e mio fratello Gianni abbiamo aperto. All’inaugurazione è venuta tanta gente e da lì è iniziato tutto. Devo dire che un po’ mi fa effetto, sicuramente mi mancherà il mio angolo di Ravenna da cui ho la visuale diretta fino al Teatro Alighieri e oltre. Tutto sommato, però, credo che sia il momento giusto: siamo in pensione già da tempo ed è ora di godercela". Prima di aprire in via Mentana 35, all’angolo con via Raul Gardini, Rita Venturi aveva lavorato per la signora Borri, rinomata bottega del settore in città. Quando ha avviato la nuova attività, molti clienti che già la conoscevano l’hanno seguita. "Da allora, nonostante le abitudini di molte persone siano cambiate, ho sempre lavorato senza problemi, anche grazie all’ottima posizione in pieno centro storico. Ho i miei clienti abituali, ma intercetto anche il passeggio. Devo dire che non abbiamo mai avuto problemi. Solo il Covid ci ha fermato per due mesi: abbiamo dovuto tenere chiuso e, lavorando con prodotti deperibili, abbiamo dovuto buttare tutto. Ma poi siamo ripartiti", racconta.

Anche l’arrivo della famiglia reale inglese per Venturi è stata una soddisfazione. "Quando abbiamo aperto, giovedì mattina, c’era già gente in attesa. Qualcuno è venuto a prendere dei fiori per donarli alla regina Camilla. Noi ci siamo fatti trovare pronti: in vetrina avevamo un fiocco con i colori della Royal Jack e mazzi di fiori coordinati. I turisti si fermavano a fotografarla. È stato davvero emozionante", racconta.

Da qualche settimana, Rita e Gianni Venturi hanno iniziato ad avvisare i clienti dell’imminente chiusura. "In molti ci chiedono come mai e il loro affetto ci lusinga molto. Io però rispondo che il perché è molto semplice: dopo tanti anni anche noi inizieremo a riposarci nel weekend e nelle festività comandate".

Lucia Bonatesta