Chiude l’officina Maioli. Saluta Franco, riparava le bici a tempo di record

Dopo 55 anni di attività ha chiuso i battenti l’Officina Franco Maioli di via Romea 96 a Ravenna, punto di riferimento per tutti gli appassionati della bicicletta. Il titolare aveva una soluzione per tutto. Per la foratura di una gomma, l’inconveniente più comune, era capace di risolvere tutto in pochi minuti utilizzando l’adesivo Tip Top per una spesa minima di pochi euro, evitando di dover montare una camera d’aria nuova e di far quindi lievitare i prezzi. Chiunque portasse la bicicletta da lui in mattinata, per una semplice riparazione, poteva tornare la sera a ritirare la sua due ruote. L’81enne Franco Maioli è conosciuto da tutti con il soprannome di ‘Machinì’ perché, fumando molto, aveva l’abitudine di tenere sempre l’accendino a portata di mano. Anche se ufficialmente era andato in pensione dieci anni fa, aveva continuato a portare avanti la sua officina.

Ora però non sarà più possibile perché il proprietario dell’immobile in cui sorge l’Officina, dopo la chiusura dell’adiacente vetreria un paio di anni fa, ha deciso di buttar giù tutto – è questione di giorni – per costruire una piccola palazzina con negozi e appartamenti. Il mese di agosto è dunque servito a Maioli per sgombrare l’officina, qualcuno ha già comprato tutti i suoi pezzi di ricambio in magazzino e alcune attrezzature. "Non sarà facile cambiar pagina – racconta la figlia Silvia – perché mio padre non riesce proprio a stare con le mani in mani. Sapendo quanto lui amasse il suo lavoro, la Cna si era resa disponibile a trovare una nuova sede, ma noi familiari lo abbiamo convinto a prendersi del tempo per sé, a riposarsi". L’Officina è stata aperta nel 1955 da Franco, insieme al padre Domenico venuto a mancare nel 1977. L’attività è sempre stata di tipo familiare e, nella frequentata officina, ha a lungo lavorato in passato Lucia Montanari e fino a qualche giorno fa Manuelita Moroni, rispettivamente madre e moglie di Franco. Inizialmente l’Officina si occupava anche della vendita di bici e motorini, tipo Ciao, Bravo e Sì. Nel tempo, è stata mantenuta la vendita delle sole biciclette, ma quando è arrivata la concorrenza della grande distribuzione e con l’avvento delle bici elettriche, Maioli ha preferito concentrarsi solo sulle riparazioni. A lui si rivolgevano un po’ tutti, sapendo della disponibilità di pezzi di ricambio altrove introvabili: non solo per le bici, ma anche dei vecchi mosquito, che lui trovava da amici o girando per mercatini dell’usato. Nel 2020 Maioli ha ricevuto un premio dalla Camera di Commercio per i 50 anni di attività.

"Mio padre non era riuscito ad andare alla cerimonia, così è venuto direttamente in officina l’allora sindaco Michele de Pascale per consegnargli il riconoscimento". Tra una riparazione e l’altra in officina c’era tempo anche per una partita a carte, per una chiacchierata e per qualche risata, un po’ come al bar. In passato, poi oltre agli affezionati clienti, era facile imbattersi anche nel vecchio vongolaio che portava freschi frutti di mare, oppure nel signore dei formaggi, tutti da degustare. "Un saluto e un grazie a tutti i nostri clienti, per la fiducia e l’amicizia dimostrata in questi 55 anni", così recitava il cartello affisso in vetrina negli ultimi giorni.

