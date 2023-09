Chiude ’Superficie svelata’

Serata conlusiva della mostra ‘Superficie svelata’, inaugurata il 30 agosto al Fontanone di Faenza come preview di ’Made in Italy’. Per l’occasione l’esposizione si arricchisce del sottotitolo ’Solchi del tempo’ e va ad inserirsi all’interno del “Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre” del museo Carlo Zauli. I solchi del tempo sono quelli che si formano in maniera naturale sui tronchi portati dal mare che ’FOS Ceramiche’ crea in porcellana o sulle rocce plasmate dagli elementi che Maestroni applica attraverso la pittura, un confronto materico di materia tra il simulato ed il reale, solchi, squarci e crepe come rughe date dal tempo o come le lame dei nostri calanchi.

Il Fontanone aprirà al pubblico alee 18:30 e a seguire si terrà un’ultima visita tra le opere di Filippo Maestroni e FOS ceramiche.

Viola Emaldi illustrerà il rapporto concettuale tra i due artisti in mostra, che indagano insieme la superficie, come essenza stessa delle cose e come maschera, usata per celarsi. Opera dopo opera, la superficie si svela a chi osa andare oltre, e indagare il proprio io allo specchio, elemento ricorrente all’interno della mostra. L’ospite finale di questo finissage sarà ’Rantoli versi erranti’, un progetto poetico itinerante di Francesco Prati, che dalle ore 21 darà vita ad un Open Mic, dove poter assistere e anche partecipare con testi propri, poesie, monologhi.