Mandê a mônt baràca e buratén", mandare a monte baracca e burattini, vuol dire mandare tutto in malora o disdire gli accordi fatti. Si dice anche "Srê baràca e buratén", chiudere baracca e burattini nel senso di concludere qualcosa e andarsene. Il detto prende spunto dal burattinaio che, finito lo spettacolo, chiudeva la ‘baracca’, insaccava i burattini e se ne andava verso un altro luogo. ‘Buratén’, non sono solo quelli che ballonzolano nella baracca davanti al pubblico, bensì anche coloro che cambiano parere o voltano gabbama. Quando si prendeva sotto le ascelle un bambino piccolo per insegnargli a camminare, si diceva: "E’ bala coma i buratén", balla come i burattini, a causa del suo incedere qua e là in modo saltellante...