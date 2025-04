’Chiudo la porta e urlo’. Incontro con lo scrittore Nori

Ospite illustre al Caffè Letterario di Lugo. Alle 21 si stasera, nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro lo scrittore Paolo Nori presenterà il suo libro ’Chiudo la porta e urlo’ edito da Mondadori. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. A introdurre la serata ad ingresso libero sarà Giuseppe Bellosi.

Raffaello Baldini è un poeta grandissimo eppure pochi sanno chi è, e di quei pochi pochissimi ne hanno riconosciuto la voce. Perché scrive nel bel dialetto di Santarcangelo di Romagna? Ma no.

Paolo Nori nel libro ’Chiudo la porta e urlo’ rammenta che è poeta enorme anche nel bell’italiano con cui il poeta ha sempre tradotto a pie’ di pagina i suoi versi. E quante storie si trascinano appresso quei versi, quante immagini suscitano, quanti personaggi, quanto universo c’è in quel mondo apparentemente piccolo. Come sua consuetudine, Paolo Nori attraversa l’avventura poetica di Baldini quasi come se non ci fosse altro intorno di sé, facendo il filtro di una bellezza che viene su come da un fontanile e fa paura, perché ci lascia straniti.