Chiusa casa famiglia per anziani abusiva in un'abitazione privata

Sant'Alberto (Ravenna), 29 settembre 2025 – A seguito di una segnalazione, da parte della Sezione di Ravenna dell'Associazione Nazionale Carabinieri, relativa alla sospetta apertura, nella frazione di Sant’Alberto, di una casa famiglia per anziani in un’abitazione privata, la Polizia Locale, coadiuvata da un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Ravenna, la scorsa settimana è intervenuta nella frazione.

Sul posto, personale dell’Unità Operativa Speciale ha constatato che una cittadina italiana di origini moldave - già titolare di altra struttura per anziani situata in centro a Ravenna, la cui attività era nel frattempo cessata -, aveva trasferito gli ospiti nella propria abitazione, avviando attività socio-assistenziale per anziani, pur in assenza dei titoli abilitativi.

Alla donna è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 400 euro, come previsto dalla L.R. 2/2003 ed il Suap (acronimo dello Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Ravenna ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Gli anziani ospitati, in buone condizioni igienico-sanitarie, sono stati affidati ai rispettivi famigliari con l'ausilio del Servizio Sociale del Comune di Ravenna.