Chiusa due settimane via Nuova di Sulo Domani inizieranno i lavori di ripristino del ponte sullo scolo Lama superiore, per cui sarà chiuso al traffico il tratto di Via Nuova di Sulo, Filetto, tra via Roncalceci e il ponte, e tra via Argine destro Montone e lo stesso ponte, fino al 15 dicembre.