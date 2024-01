Chiusura alle 20.30 per i negozi di alimentari

Scatta la chiusura alle 20.30 per tutto il mese di febbraio per i negozi di alimentari di gran parte della città.

"È fatto obbligo a tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui sopra di cessare ogni attività di vendita al pubblico, inderogabilmente entro le ore 20.30 – si legge nella delibera –, con sgombero immediato del locale di vendita da parte dei clienti e con il ritiro all’interno del locale di eventuali sedie e tavoli poste all’esterno dell’esercizio, in modo da non favorire la sosta degli avventori dopo le 20.30".

L’inosservanza delle prescrizioni è punita con le sanzioni previste dalla legge, e in caso di reiterazione, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, potrà scattare la sospensione dell’attività per quindici giorni. La limitazione scatta anche per i distributori automatici di bevande alcoliche, nello stesso perimetro valevole per i negozi. Il coprifuoco si estende anche a varie arterie esterne alle mura del centro storico, quali la parte nord di corso Garibaldi, viale delle ceramiche, piazzale Sercognani, via Tolosano, via Mameli, la parte ovest di corso Mazzini, via Oberdan fino all’incrocio con via Vittorio Veneto, piazza Fratti, viale Marconi, via Lapi, via Batticuccolo, piazza Martiri Spagnoli, via Gatti, e addirittura via Ravegnana fino all’incrocio con via degli Olmi.

"Sono esclusi dalla limitazione le attività prevalenti di rosticceria, friggitoria, pizzeria artigianale, paninoteca, kebab, chioschi di piadina". Il perché di quest’ordinanza draconiana viene spiegato col fatto che "il centro cittadino, da lungo tempo, è interessato nelle ore serali e notturne da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di parchi, all’esterno o anche all’interno di alcuni esercizi di vicinato del settore alimentare. Qui "si sono registrati assembramenti di persone che assumono frequentemente comportamenti contrari al senso civico, provocando disturbi di varia natura e schiamazzi fino a notte inoltrata. Anomali assembramenti che in determinati esercizi di vicinato del settore alimentare sono spesso collegati all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori. Questo particolare tipo di consumatori, anche minorenni, dediti abitualmente all’abuso di sostanze alcoliche, è spesso la fonte di innesco di comportamenti disdicevoli, con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti, quali contenitori in plastica e vetro, a discapito del decoro e della sicurezza dei luoghi pubblici".

Non è la prima volta che vengono attuati simili ordinanze, benché in passato fossero più comuni quelle ad hoc contro questo o quel locale, colpevole di atteggiamenti ‘sopra le righe’ da parte dei suoi avventori. A cambiare rispetto al passato è il prendere forma di "un quadro estremamente complesso, che non può essere risolto come è stato in passato con l’adozione di alcuni provvedimenti sperimentali, anche in considerazione della necessità di valutare su una scala temporale adeguata l’effetto limitativo del provvedimento".

f.d.