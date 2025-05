Chiusura anticipata per gli esercizi di vicinato del centro storico

Proseguono le ordinanze di chiusura anticipata dei negozi alimentari prorogate mese dopo mese dall’Amministrazione comunale faentina e recentemente rinnovate anche per maggio. Il provvedimento, in vigore da più di un anno, prevede la chiusura alle 20.30 per gli esercizi di vicinato del settore alimentare che si trovano nel centro storico e in alcune aree limitrofe. L’obiettivo dell’ordinanza è prevenire situazioni di degrado, disturbo alla quiete pubblica e consumo eccessivo di alcol nelle ore serali.

"Quando siamo partiti con l’ordinanza – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi –. abbiamo individuato le zone specifiche per non limitare i servizi che alcuni cittadini potevano avere. Ad oggi le associazioni di categoria e i soggetti coinvolti hanno preso atto che queste ordinanze non hanno causato mancati introiti per le attività né disservizi per la cittadinanza. In generale notiamo più attenzione e meno bivacchi da quando è stata emessa l’ordinanza".

Le zone interessate includono il centro storico e alcune vie principali dove in origine si riscontrava la maggiore criticità. La misura coinvolge alimentari, ortofrutta, macellerie e attività con distributori automatici di bevande, escludendo le attività con prevalente funzione di somministrazione come piadinerie, pizzerie artigianali, kebab e rosticcerie. Tutti gli esercizi devono cessare la vendita entro l’orario stabilito con arredi esterni ritirati per evitare la sosta prolungata degli avventori.

"Con il rispetto delle ordinanze è stato limitato il flusso di persone. La funzionalità della norma è evitare che a qualsiasi ora si possano acquistare sostanze alcoliche. Abbiamo previsto un ordine di servizio per cui la polizia locale, nelle fasce orarie stabilite, effettua i controlli. Gli esercenti si sono adeguati e nell’ultimo anno non sono state elevate sanzioni, solo un paio di ammonimenti. L’ordinanza peraltro è stata condivisa con la Prefettura ed è stata apprezzata, tanto che alcuni comuni vicini ci hanno chiesto informazioni", ha aggiunto l’assessore.

L’ordinanza viene prorogata di mese in mese in quanto "ad oggi la normativa non consente ordinanze permanenti, perciò il provvedimento va rinnovato". La sanzione prevista in caso di violazione è di circa mille euro. "Al momento abbiamo riscontrato solo lati positivi dal provvedimento, in generale come detto c’è più attenzione al rispetto delle regole e vengono segnalati meno bivacchi".

d.v.