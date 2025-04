Chiusura del Methiu’s Cafè: qualcosa non torna

Ho letto con molta curiosità la pagina dedicata alla chiusura del Methiu’s Caffè per ordine del Questore. Dando per scontata l’esattezza delle notizie riportate non capisco l’utilità di privare la titolare del suo onesto lavoro per 15 giorni.

Mi piacerebbe poi sapere se le persone coinvolte nella rissa - peraltro avvenuta fuori dal bar siano state in qualche modo celermente punite per il loro comportamento, quello sì contrario al vivere civile.

Per quanto riguarda i precedenti penali degli avventori non capisco come possa il barista averne notizia; a qualcuno è mai stato chiesto di mostrarsi incensurato per ordinare un caffè?

Infine se i pregiudicati si riunivano per concordare altri reati non penso proprio che cambieranno mestiere per la chiusura del bar ma si limiteranno a scegliere un diverso luogo di raduno!

Chi ci rimette in questo stranissimo Paese è sempre chi lavora onestamente...nella fattispecie la titolare del bar mentre chi è o è stato disonesto si limita a mostrare i documenti e poi può continuare a delinquere come prima. Che dire? Viva l’Italia.

Mirella Mattioli