Chiusura della sede di Arpae

Gli strumenti di vigilanza e di controllo andrebbero consistentemente potenziati. Dimensionarli è una strada completamente sbagliata. Lo scrivono gli esponenti locali di Reca, rete per l’emergenza climatica e ambientale, sulla riorganizzazione interna di Arpae. "Si dirà che in realtà l’ufficio non chiude, ma subisce semplicemente un operazione di centralizzazione nel capoluogo di Provincia. E si obietterà che fra la vicenda della delibera e quella della sede faentina non vi è correlazione. Un ampio territorio però perderà un importante presidio di vigilanza ambientale". I referenti Reca auspicano che "la Regione, le Province, i poteri locali e la stessa Agenzia tornassero sui tanti passi compiuti nella direzione opposta a quella che sarebbe necessaria".