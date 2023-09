Chiusura notturna del ponte mobile

L’Autorità portuale ha disposto la chiusura del ponte mobile, da stanotte fino a domani mattina alle 6, per lavori di manutenzione straordinaria, di conseguenza il Comune ha istituito modifiche alla viabilità.

È stato quindi disposto il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, nel tratto in corrispondenza del nuovo ponte mobile, dalle 23.30 di stanotte fino alla fine dei lavori e comunque non oltre le 6 di domani mattinae.

Durante la validità del provvedimento, i veicoli con massa a pieno carico superiore alle cinque tonnellate, non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno utilizzare le strade statali tangenti all’abitato.