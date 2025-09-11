Ravenna, in arrivo chiusure di plessi scolastici: il Comune avvia il confronto

Ravenna, 11 settembre 2025 – Il Comune di Ravenna ha messo nero su bianco un piano di riorganizzazione della rete scolastica che prevede la chiusura di due plessi a partire dai prossimi anni. Una scelta legata al calo delle iscrizioni dovuto alla denatalità, che sta incidendo in modo sempre più evidente sulla tenuta delle classi.

Il plesso Grande Albero di Madonna dell’Albero chiuderà dall’anno scolastico 2026/2027, dopo anni in cui non si sono formate classi prime. La decisione arriva in concomitanza con l’apertura della nuova scuola primaria di Ponte Nuovo, in fase di costruzione grazie ai fondi PNRR.

Poco più tardi, dall’anno scolastico 2027/2028, sarà invece la volta della scuola secondaria di primo grado Damiano in via Ghiselli, destinata a cessare le attività in coincidenza con la scadenza del contratto di affitto dell’edificio.

L’amministrazione sottolinea come l’obiettivo sia quello di garantire comunque la capillarità del servizio scolastico, mantenendo un’offerta diffusa sul territorio, dal centro al forese. A questo vanno inquadrati anche i progetti di manutenzione e riqualificazione di strutture esistenti, come la scuola Mordani, che sarà interessata da futuri interventi di efficientamento energetico.