Chorus Fantasy tra musical e pop

Il coro Chorus Fantasy apre la stagione di concerti 2023 con un appuntamento nella chiesa di San Paolo Apostolo, questa sera alle ore 21. ‘Voci dal musical e dal pop’ porta in scena coro e solisti del Chorus Fantasy in un viaggio musicale che attraversa la storia del genere: da ‘Rent’ a ‘Chorus Line’, da ‘The greatest showman’ a ‘Sister Act’, con omaggi a giganti della canzone come Sting, Elton John, John Lennon o Leonard Cohen.

Chorus Fantasy è un coro polifonico, con solisti, con arrangiamenti a più voci e sovrapposizioni esecutive molteplici preparato e diretto da Annalisa Gardella.

Il gruppo è una formazione piuttosto recente, attiva sulla scena da pochi anni ma che ha già preso parte, fra gli altri, a importanti concerti, rappresentazioni teatrali e stagioni musicali: si è più volte esibito al teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia, al teatro ‘Alighieri’ di Ravenna, in piazza San Francesco, sempre a Ravenna, a Villa Ghigi di Russi, al teatro comunale di Conselice, nella sala Corelli di Ravenna, e inoltre in varie chiese e importanti pievi e sale da concerto. Al suo attivo ha importanti collaborazioni con il soprano Jenny Ballarini, con il musical theatre performer Marco Trespioli, con l’Ensemble Mosaici Sonori, con l’Ensemble Tempo Primo dell’associazione musicale ‘La Corelli’, con l’associazione culturale Capit Romagna e con ‘The Bernstein School Of Musical Theatre’ di Bologna.

Molti gli appuntamenti in cartellone per i prossimi mesi: il coro Chorus Fantasy sarà il 27 maggio alla chiesa di San Vittore, il 3 giugno al teatro Walter Chiari di Cervia e il 17 giugno nel giardino di Rocca Melandri a Russi con ‘Una serata per Max’.

Ingresso a offerta libera. Le offerte saranno interamente devolute alla parrocchia di San Paolo Apostolo.

Per informazioni cell. 335.6870498.