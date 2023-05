"Ci dispiace ma il nuovo non finirà Continueremo la nostra battaglia"

"Ci dispiace. È normale quando ti impegni e vuoi cambiare e fino all’ultimo ci speri". Il commento di Magda Tampieri arriva quando i numeri non sono ancora certi ma sufficienti per decretare la vittoria della lista concorrente. La capolista della lista civica UniAMO Bagnara, concorrente a Vivi Bagnara che ha accolto le preferenze di voto dei bagnaresi, accetta la sconfitta senza però rinunciare al ruolo politico che già delinea per il futuro. "Il nuovo non finirà – sottolinea –. Si è creato un bel gruppo coeso che anche a livello personale ci ha dato tanto. In sintesi ci vogliamo bene. Queste sono le soddisfazioni. Il risultato di oggi è un inizio. Questo spirito condiviso non solo all’interno della lista ma anche da chi si è aggregato, ci ha seguito ed appoggiato è appunto un inizio". Il pensiero di Magda Tampieri va alla componente più giovane della lista, a quel 50% di candidati formati da trentenni. "Per noi già il riuscire a coinvolgerli è stata una vittoria importante – spiega –. Giovani che si sono motivati e ai quali magari, in futuro, passerà il testimone. Noi continueremo la nostra battaglia in un rapporto vigile, corretto e leale per portare avanti i nostri programmi".

Tampieri ha accolto la notizia dell’elezione di Mattia Galli insieme ad una parte dei candidati che si sono presentati alle amministrative insieme a lei, anche loro concordi nel definire il risultato comunque una opportunità di crescita per il futuro del borgo. Uno degli argomenti sui quali UniAMO Bagnara non intende retrocedere e sul quale si è giocata buona parte della contrapposizione con la lista civica rivale è la passerella, quella in legno che circonda la Rocca ed il suo fossato e che, per Tampieri rappresenta l’immagine di una trascuratezza da risolvere con adeguati interventi di ripristino e manutenzione. "Saremo li per esplorare e vagliare che i nostri programmi condivisi procedano come previsto – spiega –. Dove si può collaborare sicuramente lo faremo. Abbiamo sempre offerto la nostra disponibilità e continueremo a farlo. Anche in campagna elettorale abbiamo mantenuto questo atteggiamento che per noi è stato sicuramente spontaneo. Ma alla passerella dovremo provvedere in qualunque modo".

m.s.