Erika Graziani, barista nel bar Lamone di Fognano, è la prima persona che alcuni dei profughi incontrano al di fuori dal sistema dell’accoglienza. "Abbiamo notato che si tratta soprattutto di donne con minori. Speriamo che per loro tutto si sistemi, che non debbano soffrire ancora". I commenti degli avventori inizialmente sono meno benevoli: quando capiscono di trovarsi di fronte a giornalisti non tardano ad abbassare gli occhi sulle rispettive tazze di caffè.

Da parte sua, suor Marisa Bambi, madre superiora del convento Emiliani, sembra decisa ad affrontare anche questa emergenza: la sua struttura, riaperta da pochi mesi, ha già ospitato gli alluvionati, alcuni cittadini in fuga dalle frane, e recentemente era stata presa in considerazione anche dopo il recente terremoto. "Ci rimbocchiamo le maniche: nelle ultime ore la situazione non è stata semplice. Parliamo di persone che hanno trascorso giorni in mare, che tranne in un caso non parlano nessuna lingua oltre l’arabo, e che hanno subito vari traumi: molte delle donne sono ancora spaventatissime. Ci dispiace che siano già piovute delle disdette: aspettavamo quindici persone, ne arriveranno quattro. Eppure abbiamo spiegato loro che i richiedenti asilo sono accolti nella foresteria, e non nella parte dedicata alle suore e agli ospiti. Le nostre porte rimangono aperte".

f.d.