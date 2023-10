Ci si può abbonare fino al 25 ottobre

Come di consueto, per ‘La stagione dei teatri’, l’abbonato può costruirsi il proprio viaggio teatrale, abbinando ai sei titoli fissi, altri due a scelta in base ai propri gusti. Per abbonarsi alla stagione 20232024, c’è tempo fino al 25 ottobre. I prezzi per platea e palco I, II e III ordine del teatro Alighieri e I settore del teatro Rasi oscillano dai 165 ai 50 euro (intero, ridotto e under 26); quelli per galleria e palco IV ordine dell’Alighieri e II settore Rasi da 113 a 40 euro; quelli per loggione dell’Alighieri e II settore Rasi da 55 a 38 euro. Dal 28 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, alla biglietteria dell’Alighieri.