Ci sono anche tanti uomini separati in grande difficoltà

Qualche giorno fa ho letto sul Resto del Carlino di Ravenna la lettera di quella persona che scriveva sui femminicidi e si riferiva al fatto che oggi si parla quasi esclusivamente di violenza sulle donne da parte di uomini e mai del contrario. Non voglio polemizzare su questo argomento perché so ben che il fenomeno del femminicidio è una piaga terribile nel nostro Paese e anche nel resto del mondo, però vorrei portare la testimonianza della mia situazione e di quello che ho dovuto vivere e vivo tuttora.

Sono un uomo con figli e una ex moglie. La separazione dalla mia ex moglie è arrivata al culmine di continue vessazioni e aggressioni anche fisiche che io ho dovuto subire da lei per anni e che, in parte, continuano anche adesso. Ora che siamo separati non può più prendersela direttamente con me e allora utilizza gli strumenti che si usano maggiormente in queste circostanze: i figli e i soldi. Il giudice ha stabilito che io debba pagare ogni mese gli alimenti, il mutuo e altre spese che, durante il matrimonio, avevo intestato a me perché all’inizio non si immagina mai che le cose potrebbero finire male. La casa è rimasta ovviamente alla mia ex moglie perché i bambini sono minori ed è giusto così. Io pago tutto, ma non mi rimane più niente di quello che guadagno e se non avessi il supporto della mia famiglia di origine non avrei neanche un posto dove vivere.

A questo si aggiunge il fatto ancora più grave che la mia ex è riuscita a mettermi contro i nostri figli, il grande, in particolare, rifiuta di vedere me e anche i nonni paterni. Ho subito violenze fisiche e verbali dalla mia ex moglie quando eravamo sposati e non ho mai reagito, sono andato via perché non ne potevo più, stavo male, ero andato in una depressione fortissima e ho avuto paura che la situazione potesse degenerare. Ora però mi trovo in una situazione assurda, nella quale non posso neanche più vedere i miei figli. Non voglio paragonare la mia storia a quella di centinaia di donne che vengono uccise da uomini violenti, però ci sono anche tanti uomini in difficoltà come me e vorrei che se ne parlasse di più.

