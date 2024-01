"Ci sono i soldi per i rimborsi"

"I soldi per i risarcimenti per i danni dovuti all’alluvione ci sono". Lo ha dichiarato ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo all’incontro con i sindaci del Forlivese, a Castrocaro Terme.

"Adesso è il momento di spingere e dare massima priorità alla ricostruzione per i privati - ha aggiunto il commissario - I soldi ci sono: al momento per questo tipo di risarcimenti ho a disposizione circa 630 milioni di euro, a cui si aggiungeranno a brevissimo altri 700 milioni derivanti dalla legge di bilancio per il credito d’imposta. Noi, dunque, rimborseremo tutto quello che c’è da rimborsare. Le domande - ha concluso - sono prese in carico dai comuni che debbono fare le attività di verifica. Successivamente arriveranno al commissario che provvederà al decreto di erogazione dei risarcimenti".

Servizi alle pagine 24-25.