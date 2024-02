Cia Agricoltori nella sala ‘Ghinassi’

Prosegue il ciclo di assemblee territoriali ‘La Cia incontra gli associati’, organizzato da Cia-Agricoltori Italiani Romagna, nel suo percorso attraverso tutto il territorio romagnolo. Domani è in programma la tappa a Riolo Terme, nella sala polivalente ‘Sante Ghinassi’ in via Giuseppe Verdi 5 alle 20.15. La serie di incontri organizzati da Cia-Agricoltori Italiani Romagna è l’occasione per illustrare l’attività dell’organizzazione, gli impegni e le azioni portati avanti nei tavoli di confronto istituzionali e per affrontare i principali temi di attualità per un confronto sulle tante questioni aperte che il settore e gli agricoltori stanno affrontando. Gli appuntamenti si concentrano anche sulle tematiche legate alle calamità che hanno colpito la Romagna con una disamina dello stato dell’arte dei provvedimenti e riflessioni sulle prospettive future.