’Ciack si mangia’, dai primi alla pizza

‘Ciack si mangia’ è la gastronomia e pasta fresca che Giulia Penso ha aperto il 29 novembre scorso a Piangipane, in via del Capricorno, al civico 23/25. Si tratta di una attività del tutto nuova per la frazione alle porte della città, ma che affonda le radici nell’esperienza ultraventennale di famiglia. Per 25 anni, fino al 2020, mamma Donatella ha infatti gestito la ‘Bottega dei sapori’ di via Maggiore a Ravenna. Una esperienza che si è rivelata determinante al momento della decisione, da parte della figlia Giulia, di intraprendere un percorso solo momentaneamente interrotto, visto che, fin da adolescente, era entrata nell’attività di famiglia.

Da un paio di mesi ha dunque aperto i battenti ‘Ciack si mangia’, una gastronomia che si propone di fornire servizi nel campo del food alla frazione di Piangipane e di diventare punto di riferimento per la pausa pranzo per dipendenti e titolari di aziende in trasferta, in zona e nei dintorni, nonché per le aziende dell’area artigianale del territorio. I locali di ‘Ciack si mangia’ si estendono su una superficie di circa 170 metri quadrati, dove trovano spazio la cucina, il laboratorio, il magazzino e un ampio reparto vendita, da circa 70 metri quadrati.

Oltre che da asporto, è possibile consumare sul posto i piatti e le pietanze. Sono infatti presenti tavolini e sedute per circa 25 coperti. Nei mesi primaverili ed estivi, sarà possibile sfruttare la veranda e il gazebo, che verranno allestiti all’esterno, così da sfruttare al meglio la location.

Il menù è molto ampio e le proposte sono numerose, tutte preparate ed elaborate con materie prime del territorio. La pasta – fresca o già cucinata e condita – è disponibile sia per il consumo sul posto, sia da asporto: cappelletti, tortelli, tortelli di carne, ravioli di zucca, ravioli di patate, tortelli di ricotta, cappellacci ai funghi, quadrettini ripieni, passatelli, tagliatelle, pappardelle, tagliolini, strozzapreti, maltagliati, gnocchi di patate, nastrini, spaghetti alla chitarra. I ‘secondi’ piatti di carne: arrosto, polpette, cotolette, pollo, coniglio, involtini, roast beef, scaloppine, saltimbocca, salsiccia ai ferri.

I secondi di pesce: fritto misto, seppia coi piselli, insalate di mare, spiedini, pesce al forno, cotolette di pesce. Poi ci sono le verdure, disponibili al vapore o grigliate, come ad esempio pomodori, melanzane; le insalate miste; melanzane ripiene, parmigiana, polpettone di verdure, patate al forno. ‘Ciack si mangia’ propone anche la pizza al taglio farcita, così come la ficaccia, la focaccia coi ciccioli, la focaccia rustica, senza dimenticare la piadina col corollario di piadine farcite, crescioni e rotoli.

Non mancano ovviamente i dolci, rigorosamente fatti i casa, come tiramisù, torte al cioccolato, pesche dolce, mascarpone, zuppa inglese e torta di mele. ‘Ciack si mangia’ è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 14.

Inoltre, per garantire una copertura capillare, nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, il locale è aperto anche dalle 17 alle 19. Oltre al menù del giorno, è possibile prenotare menù alternativi al 351/3563159.

A livello di promozione, oltre al tradizionale passaparola che resta sempre fra i migliori strumenti per farsi conoscere, ‘Ciack si mangia’ è presente anche sul web e sui social, attraverso i quali è possibile conoscere la sua attività in maniera aggiornata.