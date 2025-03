Ciak, dal 7 aprile sessanta ’Corti da sogno’

Il ‘piatto’ forte del festival ‘Corti da sogni’ sono i 60 cortometraggi, provenienti da 21 Paesi diversi, selezionati tra quasi mille, con almeno un rappresentante di tutti i continenti, in programma dal 7 al 12 aprile al cinema Mariani e al teatro Rasi di Ravenna. "Molti dei lavori proposti – racconta Roberto Artioli del Circolo Sogni ’Antonio Ricci’ – hanno partecipato ai più importanti festival internazionali, da Cannes a Venezia, da Rotterdam a Clermont-Ferrand e sono candidati a premi prestigiosi come il David di Donatello. Il corto d’animazione iraniano vincitore della scorsa edizione, ‘In the shadow of the cypress’, ha poi trionfato nella notte degli Oscar".

Tra i temi affrontati dai corti in concorso ci sono le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, le sfide al cambiamento climatico, i paradossi della società moderna con le sue inquietudini e i conflitti internazionali. Per quanto riguarda i riconoscimenti, confermato il premio ’Ivano Marescotti’, che andrà alla migliore interpretazione in un corto made in Italy. Il vincitore riceverà un piccolo busto realizzato dagli allievi del liceo artistico Nervi Severini.

Prosegue anche la storica sezione dedicata al cinema d’animazione dedicata al maestro incisore ravennate Giuseppe Maestri. L’edizione 2025 vedrà l’ulteriore crescita del premio Green Planet con una giuria formata – per la prima volta – solo da esperti scientifici e con un ancora maggiore coinvolgimento dei laboratori delle scuole. Le opere finaliste di questa sezione saranno proiettate anche in estate sotto le stelle dell’Arena del Sole di Lido di Classe, nel corso del festival Naturae promosso dall’associazione Solaris.

Le altre sezioni in concorso sono l’European Sogni Award per le opere europee, Sogni d’oro riservata ai corti internazionali, Made In Italy destinata ai corti italiani, Mitici Critici ai corti delle scuole, Film School per i corti realizzati dalle scuole e università di cinema e Creatività in corto, ossia il premio del pubblico. "La capacità di leggere i tempi e di ‘surfare’ sui cambiamenti – aggiunge Matteo Papi del Circolo Sogni – è da sempre una caratteristica del festival. Numerosi anche gli eventi in programma a partire da martedì 9 aprile, quando la filmmaker Elisabetta Zavoli presenterà ‘Il pescatore, l’alieno, il mare’, incentrato sui granchi blu nella laguna di Goro. In programma anche un corto in omaggio a Tonino Guerra, ‘Tango Tonino’, il lavoro di due registi ravennati under 20, Matteo Franchini ed Emma Berardi, ‘Downburst’". Da tre anni la Fice – Federazione Italiana dei Cinema d’Essai, come ricordato da Alberto Beltrani, appoggia il festival selezionando corti che poi sono proposti nelle sale.

Grazie alla collaborazione con Cinemaincentro, ‘Corti da sogni’ propone i cortometraggi giunti nella cinquina per la conquista del David di Donatello: ‘La confessione’ di Nicola Sorcinelli, ‘Domenica sera’ di Matteo Tortone, ‘Majoneze’ di Giulia Grandinetti, ‘La ragazza di Praga’ di Andrée Lucini e ‘The eggregores’theory’ di Andrea Gatopoulos. Un’ultima novità riguarda il prezzo promozionale di 3 euro per under 25 e over 65, mentre per tutti gli altri il biglietto sarà sempre di 5 euro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune.

Roberta Bezzi