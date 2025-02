Ciak, domani a Ravenna sfila il carnevale

"Il carnevale è gioia e ritrovo, ma anche fatica e impegno per organizzare tutto". Con queste parole Monsignor Lorenzo Ghizzoni aveva presentato il Carnevale per sottolineare gli sforzi compiuti dai volontari, catechisti e famiglie delle parrocchie per realizzare carri e costumi. A sfilare domani a ravenna ci saranno tutti, dai bambini agli adulti, senza dimenticare i nonni. Una grande festa con i bambini protagonisti anche dietro le quinte. "Sfileremo con un carro ispirato al film ’Inside out’ – spiega Agnese Re della chiesa di Santa Maria in Porto, luogo di partenza della sfilata di domani –. L’idea è venuta dagli stessi bambini, a cui è piaciuto molto il film, e siamo soddisfatti che la proposta sia venuta da loro".

Dopo l’idea dei bambini, gli adulti si sono messi al lavoro: "Prima di Natale abbiamo iniziato a creare i costumi delle emozioni, complessivamente ci saranno una quarantina di persone a sfilare vestite da rabbia, paura, gioia, disgusto e noia. I più piccoli saliranno sul carro, i più grandi sfileranno a piedi". Se alcuni film appartengono a certe generazioni, altri uniscono tante fasce di età. È il caso di ’Toy story’, arrivato in Italia per la prima volta nel 1996 e che prossimo anno tornerà nelle sale con la quinta edizione. "Un film che parla di amicizia – racconta Alice Mariotti della parrocchia di San Rocco, che ha scelto di portare sul carro Woody e gli altri personaggi del cartone –. Lavoriamo al carro e costumi da un mese e mezzo, siamo una decina di persone impegnate alla realizzazione dei materiali. Tra bambini e adulti saremo una ottantina a sfilare, sul carro saliranno 4-5 ragazzi. L’obiettivo è far divertire i bambini, che al giorno d’oggi è sempre più difficile". Non solo costumi, ma anche pupazzi di cartapesta, come propone la parrocchia di Porto Fuori. "I giovani catechisti hanno scelto il cartone ’Rio’ – commenta Vito Fazio –. I 4 personaggi principali, Blu, Gioiel, il pappagallo Felipe e il tucano Rafael sono rappresentati con pupazzi di cartapesta alti 4 metri. Sul carro saliranno una decina di bambini, mentre 60 adulti cammineranno. In totale portiamo 127 costumi. Sono contento perché hanno lavorato anche dei ragazzi giovani, l’età media è di 17 anni. Questo per me è già una vittoria".

Cartoni animati ma anche film sui carri. E il carnevale non è solo divertimento e allegria, ma anche solidarietà verso coloro che non possono gioire: "Per questo motivo abbiamo scelto ’Patch Adams’, il film con il medico pagliaccio interpretato da Robin Williams – spiega Vito Maruccia della parrocchia del Santissimo Redentore –. I bambini si vestiranno con il pigiama, mentre gli adulti con vestiti ospedalieri realizzati da noi. Vogliamo trasmettere speranza ai bambini che soffrono di gravi patologie e donargli un sorriso". Il cinema è originalità e fantasia, come dimostra la scelta della parrocchia di Punta Marina Terme. "Noi sfileremo con un intero set cinematografico – annuncia Marino Crocifisso –. Sul carro abbiamo ricostruito un set con la sedia del regista, il traliccio con le telecamere e i paletti. Non c’è nessuna persona sul carro, ma un centinaio tra ragazzi e adulti sfileranno a piedi indossando i costumi dei personaggi di Harry Potter, I ’Flinston’ e ’I pirati dei Caraibi’". Il tema del Carnevale, Ciak, si gira!, è stato preso alla lettera.

Jacopo Ceroni