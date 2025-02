Ciak, è tempo di carnevale . In lizza 10 carri sul tema del cinema

Il Carnevale dei ragazzi ’Città di Ravenna’ torna con la quarantacinquesima edizione e con due eventi in programma di domenica, il 23 febbraio a Ravenna e il 2 marzo a Lido Adriano, sempre alle 14.30. "Il carnevale è un bel momento di ritrovo – spiega l’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni – perché unisce tutte le famiglie. Come gli anni scorsi, ci sarà la lotteria con tanti premi". Il titolo di questa edizione è ‘Ciak, si gira!’ e i dieci carri sfileranno esibendo i personaggi di alcuni cartoni animati recenti e tradizionali, con costumi realizzati per l’occasione dalle parrocchie. La scorsa edizione è stata vinta dalla parrocchia di Marina di Ravenna, che quest’anno parteciperà a tema ’Gli Acchiappafantasmi’.

Le altre parrocchie che parteciperanno sono quelle di San Biagio (con il carro a tema Spaghetti Western), del Santissimo Redentore (con Patch Adams), di Santa Maria in Porto (con Inside Out), di Porto Fuori (con Rio), di San Vittore (con La Carica dei 101), di San Rocco (con Toy Story), di Punta Marina Terme (con Punta sul set: un Carnevale da Oscar), di San Paolo (con Il mondo di Ratatouille) e di San Giuseppe Operaio, che torna protagonista dopo diversi anni di assenza (con Il Villaggio di Shrek). I carri di domenica, dopo la partenza da via di Roma, attraverseranno viale Santi Baldini, gireranno per via Alberoni e faranno rientro nel luogo di partenza. A Lido Adriano, invece, i carri si ritroveranno in viale Petrarca, prenderanno viale Virgilio e viale Ovidio, prima di far rientro alla base. Sia a Ravenna che a Lido Adriano i carri faranno due volte lo stesso giro.

L’edizione 2025 mette a disposizione diversi premi. Per il terzo anno ci sarà il concorso fotografico dedicato a Giorgio Re, scomparso nel 2020. L’immagine più bella vincerà un piatto in ceramica e diventerà la foto simbolo della prossima edizione del Carnevale (info, concorsofoto@carnevalecittadiravenna.it. Foto da inviare entro il 6 aprile). Un premio verrà consegnato anche dal Resto del Carlino, che come da tradizione assegnerà un riconoscimento per la maschera più bella.

L’estrazione della lotteria, per la quale sono disponibili 20 mila biglietti, avverrà domenica 2 marzo alle 16.30 nel palco della manifestazione a Lido Adriano. Il primo premio è una Citroen C3. I biglietti sono acquistabili in alcune parrocchie del territorio (comprese quelle che partecipano al Carnevale), in molte attività commerciali del centro e dei lidi e durante le sfilate. Il ricavato sarà devoluto alle missioni diocesane in Perù e per quella della comunità di Montetauro a Berat, in Albania.