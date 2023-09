Ciak, il popolo della notte

Penultimo appuntamento per l’ottava edizione del ‘Soundscreen film festival’, in programma fino a domani al cinema Mariani a Ravenna (ingresso libero).

La giornata si apre con il Concorso Internazionale per Lungometraggi: dall’Iran arriva – in anteprima europea - la commedia agrodolce ’A criminal film’ di Zahra Korehei, che narra di un regista che tenta disperatamente e in tutti i modi di portare a termine il suo primo film.

Tra gli eventi paralleli del festival c’è la sezione ’Soudscreen.Er’ dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. E in questa sezione alle ore 20.30 è prevista la proiezione di ’Cocoricò tapes’, in presenza del regista Francesco Tavella che racconta la storia del mitico locale di Riccione che ha segnato il mondo notturno italiano.

Alle ore 22 la musica degli Eventi Satellite. L’eclettico duo formato dai polistrumentisti Bruno Dorella (OvO, Bachi di Pietra, Ronin) e Nicola Manzan (Bologna Violenta) porta al pubblico di Ravenna, con una produzione originale Soundscreen 2023, tutta la complessità e la potenza di un opera maestra seminale come ’La corazzata Potemkin’ di Sergej Ejzenstejn. L’evento è in collaborazione con Bronson Produzioni.