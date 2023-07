Ciak, in sala c’è Beppe Fiorello Domani sarà alla Rocca Brancaleone

Un ospite ben conosciuto dal pubblico della tv domani sera alla Rocca di Brancaleone di Ravenna, per la stagione del cinema all’aperto che ha visto finora la presenza di quasi 3mila persone.

Alle 21.30 sarà proiettato ’Stranizza d’amuri’, primo lungometraggio dell’attore e regista Beppe Fiorello, che sarà presente in sala. Ispirandosi ad un tragico fatto di cronaca, il delitto di Giarre, il film racconta una storia d’amore nella Sicilia rurale degli anni ‘80. Una storia romantica, tenera eppure inammissibile in quel tempo e in quel luogo, essendo i protagonisti due ragazzi dello stesso sesso. C’è l’entusiasmo per i mondiali di calcio del 1982, c’è una colonna sonora da brividi (’Stranizza d’amuri’ è anche il titolo di una canzone di Franco Battiato), c’è il racconto di un amore impossibile eppure incancellabile.

Con ’Stranizza d’amuri’ Fiorello si è già guadagnato il premio come ‘miglior regista emergente’ ai Nastri d’Argento. Proprio sulla decisione di avvicinarsi alla regia e di farlo con un film così forte, Beppe Fiorello potrà raccontare di persona molto di più al pubblico presente in sala, arricchendo l’esperienza della proiezione di domani sera.

Biglietto unico: 3.50 euro. Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.30.