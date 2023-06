Ciak, si torna al cinema alla Rocca

Oltre 100 serate dall’8 giugno fino a settembre e grandi ospiti del calibro di Pupi Avati, Beppe Fiorello, Kasia Smutniak e Ivano di Matteo. Si presenta così l’estate del ‘Rocca Cinema’ che, anche quest’anno, allieterà le serate di tanti ravennati e visitatori. Un’ottima notizia resa possibile dal fatto che l’inizio dei lavori alla Rocca Brancaleone è stato posticipato di qualche mese. La speranza è di eguagliare e, perché no, superare i brillanti risultati della stagione 2022, quando si sono registrati più di 15 mila ingressi. "Un risultato molto importante – affermano Alberto Beltrani e Tiziano Gamberini, direttore e responsabile per Ravenna di Cinemaincentro – che fa della Rocca Brancaleone uno dei primi 10 cinema all’aperto in Italia per numero di spettatori. Tutto ciò ci conferma come l’impegno nella ricerca e nell’attenzione, che abbiamo sempre posto per il cinema di qualità, sia apprezzato e riconosciuto dal pubblico".

Nella prima parte della rassegna, da giovedì e sino a domenica 9 luglio, saranno proiettati tutti i film più interessanti dell’inverno. Qualche nome di registi in prima linea? Pupi Avati, Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Paolo Genovesi, Paolo Virzì e Francesca Archibugi.

Da non perdere il 18 giugno, una serata che è parte del programma del ‘Coconino Fest’, con la proiezione dell’originale horror italiano ‘Panfara’ e, a seguire, un incontro con Smutniak, protagonista del film, e con il produttore Domenico Procacci. Nuovo incontro il 25, con Pupi Avati che presenterà il suo ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario", mentre il 28 Ivano di Matteo il suo dramma ‘Mia’, e in data ancora da destinarsi Beppe Fiorello con la sua prima fatica da regista ‘Stranizza d’amuri’. Si rafforza ulteriormente quest’anno la collaborazione con il festival internazionale ‘Corti da sogni’, con la proiezione –dal 22 giugno – ogni giovedì, prima del film, di alcuni titoli protagonisti della manifestazione dedicata ai cortometraggi. Oltre ai corti, il Circolo Sogni proporrà, il 14 giugno, l’incontro pubblico con Giuseppe Tagliavini, il re degli effetti speciali che da anni vive in Nuova Zelanda e lavora per la Weta FX. Nella seconda parte dell’estate, ci sarà spazio anche per una serata organizzata insieme all’Amata Brancaleone che si occupa del recupero della Rocca.

