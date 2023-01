Ciak, tornano le rassegne al cinema Mariani

Riprendono le due rassegne principali nella programmazione del cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna, gestita dal circuito Cinemaincentro: ‘2 days cult movie’ e ’Finalmente è giovedì’, entrambe realizzate insieme al Circolo del Cinema Sogni ’Antonio Ricci’ e con la collaborazione del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura. La prima a partire sarà ‘Finalmente è giovedì’, domani, con ‘Acqua alle corde’, commedia con Enzo Iacchetti, Elio e Giobbe Covatta e l’attore ravennate Cristiano Caldironi, presente in sala insieme al regista Paolo Consorti. L’annuncio ha fatto registrare un sold out a poche ora dall’apertura delle prevendite, ragione per cui è già stata aggiunta a quella prevista per le ore 21 una seconda proiezione alle 18.30.

Si proseguirà con ‘Audition’, il film che nel 1999 consacrò il regista giapponese Takashi Miike (26 gennaio) e con il curioso Un mamma G. W. Bush, premiato con l’Orso d’argento a Berlino 2022 (2 febbraio). Infine, si celebrerà il Nobel per la Letteratura ad Annie Ernaux riproponendo il film vincitore a Venezia 2021, ‘La scelta di Anne’ (9 febbraio), ci si tufferà in una storia di calcio d’altri tempi con ‘La bella stagione’ (16 febbraio) e si chiuderà con il cult ‘Thrashin’ - Corsa al Massacro di David Winters’ (23 febbraio).

È fissato al 23 e 24 gennaio, invece, il via ai ‘2 days cult movie’: Come sempre, lunedì e martedì, due proiezioni quotidiane (18.30 e 21.15) e un’introduzione, alle 21.15 del martedì, a cura di Francesco Della Torre, Luca Vancini e Circolo del Cinema Sogni.

Si comincerà con David Lynch e del surreale ‘Strade perdute, c’he torna al cinema grazie al restauro in 4k curato da The Criterion Collection con la supervisione dello stesso Lynch e distribuito dalla Cineteca di Bologna. Un’occasione per godere su grande schermo delle immagini di un regista iconico ma anche per apprezzare su di un impianto Dolby 5.1 la colonna sonora del compositore per antonomasia della produzione cinematografica di Lynch, Angelo Badalamenti.

A seguire, un momento di riflessione in occasione del Giorno della memoria con il documentario ‘Hometown – la strada dei ricordi’ (30-31 gennaio) per poi proseguire con una delle rivelazioni dell’anno: ‘EO’ di Jerzy Skolimowski (6- 7 febbraio), film che ha conquistato la giuria di Cannes e il pubblico di tutto il mondo. Si chiuderà con ‘ Bones and all’ di Luca Guadagnino, con Taylor Russell e Timothée Chalamet (13-14 febbraio), con la commedia italiana ‘Vicini di casa’ (20–21 febbraio) e con l’ultimo lavoro della giovane ma già pluripremiata regista francese Mia Hansen-Løve,‘Un bel mattino’, con Léa Seydoux e Melvil Poupaud (27–28 febbraio).

Per informazioni: www.cinemaincentro.com 0544-37148 (biglietteria Cinema Mariani)