"Ciao Ferdy, sempre in testa al gruppo"

Non è stata ancora fissata la data dei funerali del lughese Ferdinando Benedetti, il ciclista di 76 anni morto giovedì sera all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, a nove giorni da una caduta avvenuta mentre in sella alla sua inseparabile bicicletta si trovava insieme ad alcuni amici nelle colline di Brisighella, cittadina di cui era originario. Una caduta che non sembrava aver avuto conseguenze importanti, al punto che l’uomo era ripartito, accompagnato dai compagni di viaggio, verso Lugo. Al rientro, però, il 76enne ha cominciato ad accusare problemi respiratori che tuttavia non gli hanno impedito di arrivare, in compagnia degli amici, al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Lugo per accertamenti. Le condizioni di Benedetti sono purtroppo peggiorate, tanto da doverne disporre il trasferimento al ‘Bufalini’ dove è morto giovedì. "Ciao Ferdinando – si legge in un post sul profilo Facebook del ‘Pedale Bianconero’, sodalizio lughese di cui faceva parte – , vogliamo ricordarti sempre così: sempre in testa al nostro gruppo. Sei stato sempre coraggioso, generoso e con grandi attenzioni verso tutti, facendo crescere il nostro gruppo, e diventandone un importantissimo faro (...). E’ stato un onore per la nostra Società l’averti avuto con noi per tanti anni (...)Di amici ne avevi tanti, anzi, ne hai tanti. E sarai sempre in testa al nostro gruppo. Ciao Ferdy".