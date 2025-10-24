"Ciao Rambo", tante persone ai funerali

"Ciao Rambo". Con queste parole ieri ai funerali uno dei amici di Gianfranco Rambelli ha voluto salutare per l’ultima volta, a nome di tutti, il consigliere comunale di Bagnacavallo e dell’Unione della Bassa Romagna, venuto a mancare venerdì scorso poco dopo la scomparsa della mamma, Anna Luisa Baldini. "Una vita in simbiosi", come ha sottolineato il parroco don Ugo Facchini, "che ha visto anche nella morte, che è una delle fasi della vita, continuare questa vicinanza". I due feretri sono arrivati ieri mattina alla pieve di San Pietro in Sylvis, provenienti dalla camera mortuaria di Lugo. Ad accompagnarli e accoglierli circa duecento persone tra parenti, amici, politici e conoscenti, giunti per un ultimo commosso saluto. Una funzione semplice e composta, nella quale il celebrante ha voluto ricordare il passo del vangelo di Luca dei servi che devono stare all’erta, in attesa che il padrone torni dalla festa di nozze. Tra i presenti, oltre al sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni che per la giornata di ieri ha proclamato il lutto cittadino con esposizione delle bandiere a mezz’asta, c’erano diversi rappresentanti di Fratelli d’Italia, il partito in cui Rambelli militava da anni: dal consigliere regionale e coordinatore provinciale, Alberto Ferrero, al consigliere provinciale Riccardo Vicari, dal coordinatore di Lugo, Gian Marco Grandi, al consigliere comunale a Bagnacavallo, Nicholas Anzellotti. Erano presenti anche la consigliera comunale di Fusignano, Sara Passavanti, fino alle consigliere dell’Unione della Bassa Romagna, Elena Borrelli e Anna Rosa Tarroni.

Rambelli è morto a 59 anni poco dopo la madre 88enne nella serata di venerdì. Al suo rientro a casa in via Bagnoli Inferiore, ha trovato la mamma, che abitava con lui, accasciata. Rambelli ha così chiamato i soccorsi che ha accolto alla porta insieme a Zeus, il pastore dei Pirenei abituato a sorvegliare i confini dell’abitazione. I sanitari del 118 hanno atteso Rambelli, allontanatosi per mettere in sicurezza il cane e consentire loro di entrare, invano. Quando sono riusciti ad accedere alla proprietà, hanno trovato prima il corpo della madre, priva di vita e poi quello del figlio, in giardino. Rambelli era un imprenditore agricolo e proprio in questo ruolo lo ha ricordato un amico durante i funerali, leggendo un post di un sindacalista che aveva conosciuto Rambelli circa 20 anni fa, quando Rambelli si spese in difesa delle istanze degli agricoltori. "Ti chiamavamo Rambo, sicuramente dal tuo cognome, ma mai soprannome fu più azzeccato: eri battagliero e leale. Ciao Rambo".

Matteo Bondi