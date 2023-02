‘Il Chilometro Consapevole’ è il titolo del libro, scritto da Carlo Catani, presidente di Tempi di Recupero, con Carlo Petrini, uscito lo scorso anno per Slow Food Editore. La presentazione del volume è in programma oggi alle 18 nella galleria Cento Pacifici del Ridotto del teatro Masini di Faenza, in piazza Nenni. Il libro pone le basi per una nuova visione della nostra quotidianità alimentare, grazie a uno sguardo consapevole. A seguire aperitivo con il cocktail del recupero, offerto dallo staff del cocktail bar 19.86 e da Stella Palermo, regina di gin tonic, accompagnato dagli assaggi di O’Fiore Mio.