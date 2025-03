Cibo dal mondo e musica rock. Ecco il Russi street food festival

Dopo il forzato posticipo a causa del maltempo e dell’allerta meteo diramata dall’Agenzia regionale di Protezione civile, è stato riprogrammato il Russi street food festival, che si terrà quindi dal 21 al 23 marzo in piazza Farini. Così il cuore pulsante della cittadina si prepara a ospitare i food truck in arrivo da ogni angolo d’Italia per sfornare tante prelibatezze.

L’ingresso è gratuito e l’evento ha il patrocinio del Comune di Russi. Dallo gnocco fritto con salumi, per gli amanti della tradizione culinaria di casa nostra, alle proposte della cucina messicana con i suoi inconfondibili burritos. Ma non mancheranno nemmeno i sapori del centro e sud Italia tra arrosticini, bombette pugliesi e panini con il polpo, cannoli siciliani, pane, panelle e arancini. Stracotteria, hamburger di Angus e perfino le pietanze caraibiche per fare il giro del mondo a colpi di gusto.

L’apertura serale è dalle 18, mentre il sabato e la domenica c’è anche l’opzione pranzo con il via dalle 12. Spazio anche per l’intrattenimento tra bancarelle, giostre e grandi spettacoli dal vivo che strizzano l’occhio al rock.

Il programma. Si parte il 21 marzo, alle 20.30, con i capolavori della storia dell’hard rock e del glam anni ’80 e ’90 portati sul palco dalla band tutta al femminile delle Whisky Wives. Serata ad alto voltaggio anche quella di sabato, con la tribute band Bon Scott AC/DC, per rivivere l’energia dei successi del gruppo australiano in attesa del concertone estivo in programma all’autodromo di Imola. Domenica 23, alle 11.30, il fascino di Billo Circus per lasciare a bocca aperta grandi e piccini poi alle 20 protagonista Giorgia & D’Altri Slow Train con sonorità raffinate rock&blues. Per informazioni: 339 8462889 o bof.streetfood@gmail.com.