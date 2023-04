Cibo, musica e mare La ricetta del Lupo340

Si chiama ‘Lupo 340’ lo stabilimento balneare che si trova tra Milano Marittima e Lido di Savio, nato con l’obiettivo di essere uno spazio in cui veicolano quattro parole: cibo, vino, musica e mare. Lupo 340 potrà contare su ombrelloni ben distanziati, una cantina con i vini di prima qualità della Dogheria Gitana di Forlì, concerti di caratura mondiale e poi libri, cinema, teatro, mostre, degustazioni e pic-nic. Questo progetto è nato da un’idea di Mirco Turroni (ristoratore dell’Osteria Loco Squad di Milano Marittima) e da Ariele Monti (direttore artistico di Area Sismica di Forlì). Il ricco cartellone culturale, che gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia, prenderà il via il 30 aprile, ore 19, col concerto dei São Paulo Underground in esclusiva per l’Italia: si tratta di una formazione composta da Rob Mazurek, Guilherme Granado, Mauricio Takara con trombino, elettroniche e batteria. Seguirà il 6 maggio un incontro musicale con Federico Savini sulla musica giapponese. Gli eventi previsti sono in totale oltre una quarantina e tutti di alto spessore come il James Brandon Lewis Trio il 15 maggio, il Balabeat il 20 maggio, poi non mancheranno vari concerti organizzati da Area Sismica come ‘Ghosted’ (9 giugno) con Oren Ambarchi, Johan Berthling, Andreas Werliin e ‘The End’ (13 giugno) con Sofia Jemberg , Kjetil Moster, Matas Gustafsson, Anders Hana e Borge Fjordheim. Il 15 giugno Fabrizio Puglisi presenterà la sonorizzazione live dei film di Charlie Chaplin, il 20 giugno il canadese Eric Chenaux presenterà brani di folk. Assai interessante sarà il 29 giugno ‘Aut Aut’, un cammino multidisciplinare con conversazione di Sandro Sangiorgi e del filosofo Rocco Ronchi, a cui seguirà, nella stessa sera, il concerto ‘Red planet’ e degustazione tra il sakè e manga a cura di Chicca Vancini. Il 3 luglio Guerri & Grillini, mentre l’11 luglio Marc Ribot suonerà coi suoi Ceramic Dog. A questi eventi se ne aggiungeranno altri per rendere unica e insostituibile l’intera stagione. Prenotazioni: 345 6638289.

Rosanna Ricci