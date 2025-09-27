Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaCibo per tutti i gusti. Street food in Darsena
27 set 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Cibo per tutti i gusti. Street food in Darsena

Cibo per tutti i gusti. Street food in Darsena

Oggi e domani decine di food truck proporrano piatti da Paesi diversi. Bombette pugliesi, cucina indiana, greca e messicana fino a mezzanotte.

Sempre gettonati gli arrosticini abruzzesi. Poi paella spagnola, piatti greci, argentini, indiani e messicani

Sempre gettonati gli arrosticini abruzzesi. Poi paella spagnola, piatti greci, argentini, indiani e messicani

Fino a domani Ravenna sarà la capitale italiana del gusto con la 111ª tappa della nona edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. Da ieri la Darsena si è trasformata in un teatro a cielo aperto del cibo, con decine di food truck e stand pronti ad accogliere il pubblico con specialità provenienti da ogni angolo del mondo. Oggi e domani la festa proseguirà dalle 12 a mezzanotte. La tappa di Ravenna avrà un valore speciale: nel corso dell’evento saranno infatti registrate le riprese di una puntata del docu-reality Il Trono del Gusto, prodotto da RG Factory e in onda su Rai 2, che porterà le telecamere dentro l’atmosfera unica dell’International Street Food.

L’evento porta la firma di Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada. La tappa ravennate è realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese di Ravenna, e con il patrocinio del Comune. Il viaggio gastronomico dell’International Street Food condurrà i visitatori attraverso i cinque continenti, proponendo un percorso che spazia dalle bombette pugliesi agli arrosticini abruzzesi, dalle olive ascolane alla paella spagnola, passando per la cucina greca, argentina, indiana e messicana, fino al profumo del Kurtos ungherese e alle eccellenze della tradizione siciliana.

Ad accompagnare i piatti ci sarà una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiCibo