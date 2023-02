Ciclabile Anello del Sale, pronto il bando di gara

Il progetto sul comparto delle saline procede spedito per non disperdere le risorse arrivate dal Pnrr. Dopo la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori per il rinnovo Centro Visite Salina di Cervia avvenuto pochi giorni fa, ora si è dato il via con i criteri per la procedura di gara - che si svolgerà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - relativa all’affidamento dei lavori per la realizzazione della ciclabile ‘Anello del Sale’. Dopo l’approvazione degli scorsi mesi del progetto esecutivo ora non si deve perdere tempo per poter sfruttare i finanziamenti e realizzare l’opera dal costo complessivo di 2.550.000 euro (finanziata con il Pnrr per l’importo di 2.400.000 mentre i restanti 150mila euro saranno a carico dell’amministrazione comunale).

La pista ciclabile partirà dal Centro Visite Saline in via Bova, fiancheggiando la Salina Camillone, proseguendo a fianco della Strada Provinciale 254 fino all’Hotel Ficocle; il tracciato fiancheggerà la Strada Provinciale 6 fino al canale circondariale, per poi proseguire nella carraia adiacente al canale circondariale fino alla via Ficocle e terminare all’incrocio con la Strada Statale Adriatica. Il progetto, dunque, si propone di potenziare l’attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta del Po attraverso una serie di interventi che, in modo sinergico, agiscono lungo alcune linee di azione fra cui i ’Percorsi natura ed escursionistici: potenziamento dei percorsi turistico - naturalistici ed escursionistici e del sistema di visita e di accoglienza’.

Infatti, Il contributo ottenuto per la nuova ciclabile ‘Anello del sale’ fa parte del fondo del Pnrr destinato al comparto delle Saline e alle Pinete che ammonta a 6,5 milioni di euro e che comprende anche il Centro visite Saline, il Museo del Governo delle Acque, la valorizzazione del Parco Naturale di Cervia, i percorsi naturalistici della pineta di Milano Marittima e la realizzazione della torre di avvistamento. ll Comune di Cervia può vantare quasi 40 km di piste ciclabili esistenti riconosciute a livello regionale. La ciclabile ’Anello del Sale’ ha perciò l’obiettivo di implementare l’offerta di percorsi ciclo naturalistici di cui è già dotato il territorio, sviluppando ulteriormente modalità di fruizione slow del cervese. Inoltre offrirà la possibilità a turisti e cittadini di poter usufruire di nuovi percorsi ciclabili all’interno di un contesto naturalistico di grande fascino e qualità ambientale, inserendo la rete cicloturistica comunale in un contesto più ampio del sistema nazionale ’Bicitalia’ rappresentato dalla dorsale Adriatica.

Ilaria Bedeschi